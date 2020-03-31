На Байкале вездеходом транспортировали больного мужчину

В субботу спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения транспортировали 64-летнего жителя посёлка Хужир Ольхонского района Иркутской области с высокой температурой и подозрением на двустороннюю пневмонию.
- В отсутствии ледовой переправы пострадавший был перевезён через пролив Ольхонские Ворота на вездеходе «Трэкол» и передан врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
При транспортировке спасатели работали в изолирующих костюмах «4Т». После завершения работ вездеход «Трэкол» обработали дезинфицирующими средствами.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Ольхонского района с 31 марта по 10 апреля закрыли въезд на остров Ольхон для всех, кто там не прописан, чтобы не допустить занесения коронавирусной инфекции. Риск распространения вируса на острове очень высок, так как это популярное туристическое направление.
Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – среди больных есть дети. В Иркутской области сегодня подтверждён третий случай заражения.
Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – среди больных есть дети. В Иркутской области сегодня подтверждён третий случай заражения.