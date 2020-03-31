На Байкале вездеходом транспортировали больного мужчину









В субботу спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения транспортировали 64-летнего жителя посёлка Хужир Ольхонского района Иркутской области с высокой температурой и подозрением на двустороннюю пневмонию.- В отсутствии ледовой переправы пострадавший был перевезён через пролив Ольхонские Ворота на вездеходе «Трэкол» и передан врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.При транспортировке спасатели работали в изолирующих костюмах «4Т». После завершения работ вездеход «Трэкол» обработали дезинфицирующими средствами.