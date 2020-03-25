В Иркутской области молоковоз столкнулся с внедорожником

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Двое водителей доставлены в больницу



В Заларинском районе Иркутской области сегодня утром в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Владимир на 1692 км. автодороги Р-255 «Сибирь».



Предварительно установлено, что молоковоз «Исудзу Эльф» обгонял автомобиль дорожной службы и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Ленд Крузером».



В результате случившегося в больницу доставлены 33-летний водитель «Исудзу» и 58-летний водитель внедорожника. Подробности случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

