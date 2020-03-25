 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

В Иркутской области молоковоз столкнулся с внедорожником

В Иркутской области молоковоз столкнулся с внедорожником
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Двое водителей доставлены в больницу

В Заларинском районе Иркутской области сегодня утром в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Владимир на 1692 км. автодороги Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что молоковоз «Исудзу Эльф» обгонял автомобиль дорожной службы и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Ленд Крузером».

В результате случившегося в больницу доставлены 33-летний водитель «Исудзу» и 58-летний водитель внедорожника. Подробности случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии обследовали 350 человек, контактировавших с больными коронавирусом
В Бурятии обследовали 350 человек, контактировавших с больными коронавирусом
Происшествия, 27.03.2020
Среди них коллеги супругов, заразившихся коронавирусом, пациенты госпиталя и блогеры
В Улан-Удэ после ремонта привокзальной площади возбудили дело
В Улан-Удэ после ремонта привокзальной площади возбудили дело
Происшествия, 27.03.2020
Уголовное дело возбуждено на бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов
В Чите водитель такси избил и ограбил пассажира
В Чите водитель такси избил и ограбил пассажира
Происшествия, 26.03.2020
Он отобрал у него телефон и 55 тысяч рублей
В Улан-Удэ водитель «УАЗа» сбил пешехода
В Улан-Удэ водитель «УАЗа» сбил пешехода
Происшествия, 26.03.2020
Авария произошла не на «зебре»
В Бурятии произошёл пожар из-за мышей
В Бурятии произошёл пожар из-за мышей
Происшествия, 25.03.2020
Мыши прогрызли проводку и произошло короткое замыкание
В Чите парень украл телефон у посетителя бара
В Чите парень украл телефон у посетителя бара
Происшествия, 25.03.2020
Он вытащил смартфон из кармана куртки
В Улан-Удэ водитель «Оки» сбил на «зебре» мужчину
В Улан-Удэ водитель «Оки» сбил на «зебре» мужчину
Происшествия, 25.03.2020
Пешеход был госпитализирован в медучреждение  
Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье
Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье
Происшествия, 25.03.2020
Предварительно причиной пожара стал брошенный окурок
В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон
В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон
Происшествия, 25.03.2020
Молодые люди попросили у него закурить и инициировали конфликт
Из-за непогоды в Улан-Удэ произошли отключения электроэнергии
Из-за непогоды в Улан-Удэ произошли отключения электроэнергии
Происшествия, 25.03.2020
Причинами отключения света были схлестнувшиеся провода, поваленные деревья и прочее
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 25.03.2020
Пожарные эвакуировали 21 человека
В Бурятии из-за пала травы едва не сгорела животноводческая стоянка
В Бурятии из-за пала травы едва не сгорела животноводческая стоянка
Происшествия, 24.03.2020
За сутки сгорело 470 гектаров сухой растительности

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^