Преступники избили инспектора Бурприроднадзора и охотничьего инспектора
Утром 19 февраля инспекторы Бурприроднадзора во время надзора на территории охотничьих угодий Мухоршибирского района заметили подозрительный внедорожник. Госномер «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» был скрыт.
Инспекторы безуспешно попытались остановить автомобиль. Джип пытался оторваться от преследования. Во время погони автомобиль свернул в одну из улиц села Новый Заган Мухоршибирского района. Как раз на этой улице живёт производственный охотничий инспектор ООО «МВ-Маркет». Он, заезжая в гараж на грузовике перекрыл дорогу автомобилю.
- Из остановившегося автомобиля выбежал пассажир с признаками алкогольного опьянения и начал избивать производственного охотничьего инспектора ООО «МВ-Маркет» кулаками и ногами, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Инспектор Бурприроднадзора начал осматривать машину, однако пассажир ударил его по лицу.
В ходе осмотра в автомобиле было обнаружено охотничье оружие. Но на требованию инспектора предъявить документы для проверки нарушители сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.
Позднее автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. Находящиеся в автомобиле двое мужчин доставлены в отдел МВД для принятия мер.
Нарушители на джипе напали на инспектора Бурприроднадзора
Происшествия, Фото:
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