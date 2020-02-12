Женщина, зарезавшая супруга, отправилась за решётку
Ранее не судимая жительница Улан-Удэ убила супруга, нанеся удар ножом в грудь.
Советский районный суд назначил ей восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осуждённая и её защитник обжаловали приговор. Женщина заявила, что удар ножом нанесла случайно. «Хотела только напугать», - заверяла она.
- Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что приговор постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Достоверно установлено, что со стороны супруга никакого посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для жизни и здоровья осуждённой, не было, - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Верховный суд республики приговор районного суда изменил лишь в части зачёта времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, в остальном он оставлен без изменения.
Улан-удэнка хотела напугать мужа и убила его
Происшествия, Фото:
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