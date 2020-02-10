Под колёса попала 84-летняя женщина
В воскресенье, 9 февраля, в посёлке Каменск Кабанского района произошёл наезд на пожилую женщину.
Около 15.30 часов 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил 84-летнюю пенсионерку, после чего с места аварии скрылся. Престарелая женщина с травмами была госпитализирована в медучреждение.
Водитель позже был задержан. На него составлен административный материал по ст. 12.27 КРФ об АП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», поздним вечером в субботу в Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри», двигаясь задним ходом, снёс столб освещения. В результате без электричества остались местные жители.
В Бурятии водитель сбил старушку и сбежал
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