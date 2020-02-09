Водитель снёс столб и оставил улан-удэнцев без света









В субботу, 8 сентября, в Улан-Удэ невнимательный водитель «Тойоты Камри» снёс столб освещения. Это произошло около 23.30 часов на парковке на улице Боевая, 7В. «Камри», двигаясь задним ходом, уронила опору освещения.Столб лишь чудом не рухнул на другие автомобили, он обрушился аккурат между машинами. Однако на два соседних авто упали провода, которые нанесли повреждения.В результате этого инцидента жители ряда домов остались без электричества. Свет пропал в районе от улицы Боевая до 47 квартала.Точная сумма ущерба устанавливается, однако, по всей видимости, обойдётся всё водителю «Тойоты Камри» в кругленькую сумму. Согласно общепринятой практике, за повреждение энергооборудования нарушитель привлекается по ст. 9.7 КоАП РФ. Также с него могут быть взысканы расходы за восстановление сбитой опоры (до 100 тысяч рублей) и стоимость недоотпущенной по его вине электрической энергии. Помимо этого, водитель может быть привлечён к материальной ответственности перед жителями, у которых из-за сбоя электроснабжения вышла из строя бытовая техника. Ну а в данном случае он также должен выплатить ущерб тем автовладельцам, на машины которых упали провода.К слову, в 2019 году специалисты компании Россети Сибирь в Бурятии зарегистрировали 51 случай ДТП, в результате которых были повреждены линии электропередачи вдоль автомобильных дорог. Общий ущерб от действий автолюбителей превысил миллион рублей. В 31 случае виновные лица удалось оперативно установить и привлечь к ответственности. Они возместили более 690 тыс. рублей.