В Иркутске поймали похитителей колёс

Автомобилист успел заметить машину воров



В ночь с 20 на 21 декабря в дежурную часть Иркутска обратился владелец авто. Во дворе дома по улице Аэрофлотская неизвестные сняли два колеса с его машины «Honda Accord».



Похитители погрузили колёса на другой автомобиль, который заметил автомобилист.



В ходе розыска сотрудники Росгвардии заметили на улице Красных Мадьяр автомашину, похожую на ту, что была на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров данной машины были задержаны по подозрению в краже. В багажнике данного авто обнаружили болты от колёс и домкрат.



На место вызвана следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.





