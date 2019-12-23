Автомобилист успел заметить машину воров
В ночь с 20 на 21 декабря в дежурную часть Иркутска обратился владелец авто. Во дворе дома по улице Аэрофлотская неизвестные сняли два колеса с его машины «Honda Accord».
Похитители погрузили колёса на другой автомобиль, который заметил автомобилист.
В ходе розыска сотрудники Росгвардии заметили на улице Красных Мадьяр автомашину, похожую на ту, что была на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров данной машины были задержаны по подозрению в краже. В багажнике данного авто обнаружили болты от колёс и домкрат.
На место вызвана следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутске поймали похитителей колёс
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