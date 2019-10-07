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В Улан-Удэ «Рено» после ДТП повис на бордюре

В Улан-Удэ «Рено» после ДТП повис на бордюре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в центре города

Сегодня около 15:00 на улице Смолина в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хёндай».


- «Хёндай» поворачивал во двор. Автомобилисты, ехавшие по левой стороне, уступили дорогу, а этот момент по правой полосе двигался «Рено Логан», с которым он столкнулся, - пояснил свидетель происшествия.

От удара «Рено» отбросило на парковку, где он повис на бордюре.

В результате аварии на данном участке образовалась пробка.


Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ произошло ещё два ДТП. Утром «Тойота» в результате столкновения снесла дорожный знак. Днём 75-летний водитель уснул за рулём и врезался в остановку, наехав на двух человек.
ДТП
 
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