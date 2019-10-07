В Улан-Удэ иномарка врезалась в остановку

По предварительным данным, двое пострадавших госпитализированы в больницу
В Улан-Удэ сегодня около 13:00 на остановке «Базар» в микрорайоне Авиазавод произошло ДТП.
По словам очевидца, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в автобусную остановку.
- Машина протаранила киоск и сбила двух человек. Их госпитализировали в БСМП, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
Подробности аварии будут позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года на этом же месте произошло смертельное ДТП.
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