Он украл их из сумки, оставленной в подсобке магазина
Кража произошла 14 сентября в одном из магазинов посёлка Таксимо. Неизвестный украл 23 тысячи рублей из сумки работницы торговой точки, оставленной в подсобке. Сама женщина в это время находилась в торговом зале.
Полицейские установили и задержали вора – 27-летнего жителя посёлка, периодически подрабатывавшего в магазине.
Молодой человек, собиравший в это время в помещении полки для продуктов питания, заметил приоткрытую сумку и украл деньги. После чего, выполнив работу, вышел из магазина.
Ранее мужчина уже был условно осуждён.
У него изъяты вещи, купленные на украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги
Происшествия, Фото:
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