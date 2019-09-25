Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги

Он украл их из сумки, оставленной в подсобке магазина



Кража произошла 14 сентября в одном из магазинов посёлка Таксимо. Неизвестный украл 23 тысячи рублей из сумки работницы торговой точки, оставленной в подсобке. Сама женщина в это время находилась в торговом зале.



Полицейские установили и задержали вора – 27-летнего жителя посёлка, периодически подрабатывавшего в магазине.



Молодой человек, собиравший в это время в помещении полки для продуктов питания, заметил приоткрытую сумку и украл деньги. После чего, выполнив работу, вышел из магазина.



Ранее мужчина уже был условно осуждён.



У него изъяты вещи, купленные на украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

