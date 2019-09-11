В Ангарске мужчина надругался над 10-летней девочкой





В Ангарске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет.По версии следствия, 6 сентября с 19 часов до 19 часов 30 минут в подъезде дома 13 микрорайона Ангарска молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего сбежал.- В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление подозреваемого. Гражданам, узнавшим молодого человека на видео, просьба незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см.футболка чёрного цвета с белой эмблемой на груди, джинсы голубого цвета, кроссовки тёмного цвета с белой подошвой. При себе имел рюкзак чёрного цвета.