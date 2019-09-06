Рыба и орудия лова изъяты
Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.
Мужчину задержали транспортные полицейские в районе села Посольское. В его автомобиле обнаружены резиновая лодка, сети и более 80 особей омуля. Рыба и орудия лова изъяты.
Ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Бурятии выловил омуля на 600 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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