Житель Бурятии выловил омуля на 600 тысяч рублей

Рыба и орудия лова изъяты



Житель Кабанского района Бурятии подозревается в незаконном вылове рыбы.



Мужчину задержали транспортные полицейские в районе села Посольское. В его автомобиле обнаружены резиновая лодка, сети и более 80 особей омуля. Рыба и орудия лова изъяты.



Ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил 600 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

