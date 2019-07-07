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В Тулуне остаются подтопленными 224 дома

В Тулуне остаются подтопленными 224 дома
Происшествия, 
В дома Тулуна началась подача технической воды

Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов, передаёт пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр рассказал, что в территории продолжается восстановление электроснабжения. Совместно с военными ведутся работы в посёлке Балагшин бор. Задействована спецтехника. Энергетики работают в деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района, где проживают 19 человек. Подключение электроэнергии запланировано на 8 июля.

В Тулунском районе ограничено электроснабжение в трёх населённых пунктах, где проживают 162 человека. Поставлены опоры в деревне Старооктябрьская, 6 июля планировалось подключение. По деревне Евдокимово и участку Красноозеркий принято решение о выносе опор из затопленных мест.

По данным на 6 июля, остаются не подключенными три дома в Тулуне. По данным управляющей компании в 11-м доме проживают 137 человек, в 13-м – 119, 15-м – 104, итого 360 человек.

– По водозабору «Красный яр» в Тулуне. Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание. Ведется промывка системы водоснабжения. Еще раз обращаем внимание людей, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя. С 6 часов утра работают ремонтные бригады, ведется объезд территорий, смотрим, где есть прорывы, и устраняем их параллельно, – сказал Артур Сулейменов.

Значительные силы будут брошены на запуски канализационно-насосных станций.

На сегодня, на ликвидации последствий подтопления в Тулунском районе сегодня задействовано 2573 человека, в том числе 483 волонтёра, 517 единиц техники, 34 плавсредства.

По состоянию на 9 часов 7 июля, в Тулуне остаётся подтопленными 224 жилых дома, в которых проживало 560 человек, в том числе 140 детей.

Уровень воды в реке Ия падает и составляет 545 см при критической отметке 700 см.

Остаются подтопленными 12 социально значимых объектов, 143 улицы протяжённостью 61,7 км., 7 садоводств, три АЗС, поврежден один автомобильный мост.


подтопление паводок наводнение
 
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