Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при наводнении в Иркутской области

По последним данным, восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60, поставлено под напряжение 221 трансформаторная подстанция из 302. Водоснабжение в наиболее пострадавшем от наводнении Тулуна планируется восстановить 4 июля после получения разрешения Роспотребнадзора. Также очищено 2 279 подворий, семь улиц и мост. 2 июля открыто движение по мосту федерального значения в городе Тулун на трассе Р-255 «Сибирь».









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