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Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при наводнении в Иркутской области

Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при наводнении в Иркутской области
Происшествия, 
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

Глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области. Судьба ещё 15-ти остается неизвестной, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне официально сообщалось о 18-ти погибших.

На сегодня 730 человек, в том числе 262 ребёнка, находятся в 15 пунктах временного размещения. Эти пункты развёрнуты в школах, детских садах и других социальных учреждениях. Вопрос оказания помощи Иркутской области обсудили накануне на совещании членов правительства России.

По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Окончательные сведения будут представлены после спада воды и оценки фактического ущерба.

Около 3,5 тысяч домов в Иркутской области не подлежат восстановлению. Это36% от обследованных домов. Работа по оценке, возможен ли ремонт в затопленных домах, продолжается.

На счёт для помощи пострадавшим поступило более 26 млн рублей. «Открыт благотворительный счет, на который от физических и юридических лиц по состоянию на 3 июля поступило более 26 млн рублей», - говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом говорится в указе, который 3 июля подписал Владимир Путин. Согласно указу президента, необходимо выделить средства из федерального бюджета на капитальный ремонт повреждённого жилья, решить вопрос по строительству или приобретению нового жилья для пострадавших граждан, восстановить повреждённые дороги и мосты, оказать поддержку сельхозпроизводителям и другое.

Первоочередную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 8,6 тысяч человек. Сумма для людей, которые потеряли всё имущество, смешная, после обещают более крупные выплаты.

Уровень воды в пострадавших районах Иркутской области сейчас снижается.

По последним данным, восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60, поставлено под напряжение 221 трансформаторная подстанция из 302. Водоснабжение в наиболее пострадавшем от наводнении Тулуна планируется восстановить 4 июля после получения разрешения Роспотребнадзора. Также очищено 2 279 подворий, семь улиц и мост. 2 июля открыто движение по мосту федерального значения в городе Тулун на трассе Р-255 «Сибирь».



смерть наводнение
 
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