При наводнении в Иркутской области погибло 18 человек

Количество жертв
Число погибших от паводка в Иркутской области увеличилось до 18 человек. Среди погибших 13 человек - это жители Тулуна, четверо - Нижеудинского района, один - Тайшетского района. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. По его словам, 17 человек числятся пропавшими без вести.
В ГУ МЧС по Иркутской области ТАСС уточнили, что пятеро человек, считавшимися пропавшими без вести, найдены. Поиски продолжаются.
Накануне, как сообщал «Байкал-Daily», было известно о 14-ти погибших в результате стихии.
По уточнённой информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1 415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребёнок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Цифры
ЧП случилось в шести районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. Подтоплено 98 населённых пунктах 10 133 жилых домов, в которых проживают 32 902 человека, в том числе 7852 ребёнка, 49 социально значимых объекта (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады), 10 210 приусадебных участков.
С подтопленных территорий были эвакуировано более 2,5 тысяч человек, в том числе 574 детей. В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек, в том числе 262 ребёнка, остальные находятся у родственников и знакомых.
На сегодня остаются «большая вода» остаётся в трёх районах и 31 населённом пункте.
По данным жилищного фонда Иркутской области, под затопление попало 92 многоквартирных дома: 64 – в городе Нижнеудинск, 28 – в городе Тулун. Проводится оценка ущерба в части общего имущества - подвалов, инженерных систем, фундаментов, фасадов, крыша.
В Нижнеудинске за сутки откачена вода из подвалов и просушена электропроводка в 46 домах, дома подключены к электроснабжению.
Фейки
В Сети распространяется достаточно большое количество сообщений, что морги переполнены, помощь бедствующим не оказывается и другое. Стоит отметить, что информация не соответствует действительности.
Не исключено, что мошенники могут появиться среди сборщиков средств для оказания помощи. Стоит быть внимательными при отправлении средств на банковский счёт.
Подобные сообщения были во время трагедии в кемеровской «Зимней вишне», чтобы сеять панику среди людей. Тогда социальные сети пестрили такими «новостями» от неизвестных людей. В качестве «аргументов» прилагали фейковые аудиозаписи звонков, переписки, иллюстрациями служили фотографии с других ЧП и прочее.
Однако, как выяснилось позже, информация не нашла подтверждения в реальности.
Вода отступает
Уровень воды в реке Ия снизился на 18 см. Об этом сообщается на сайте администрации города Тулун. На сайте также указаны банковские данные для оказания помощи пострадавшим тулунчанам.
Опубликованы списки необходимых вещей, для терпящих бедствие людей. Пострадавшие нуждаются в питьевой воде, белье, полотенцах, консервах, крупах и других вещах, первой необходимости.
Возможные причины наводнения
Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ предполагают, что наводнение случилось из-за обильных осадков и потепления. Учёные предполагают, что высока вероятность повторения подобных явлений. В институте заявили, что это крупнейшее наводнение за последние 180 лет.
— Наиболее интенсивный паводок наблюдался на реке Ия в Тулунском районе. За три дня, с 25 по 27 июня, там выпало рекордное для территории области количество осадков — больше месячной нормы в 3,7 раз, - заявила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева.
Произошло взаимодействие трёх воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Получилось так, что период максимума осадков и подъёма уровня рек совпал с тропическим циклоном сезона ураганов 2019 года.
Тепло и влага в условиях неоднородного рельефа образовали облачность и соответствующие осадки.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иркутскую область с визитом посещал Владимир Путин. Он попросил не затягивать с восстановлением жилья и поговорить лично с каждым пострадавшим.
Накануне восстановили движение по трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях. За время отсутствия транспортного сообщения по этому участку дроги скопилось большое количество машин. Чтобы упорядочить движение и следить за ситуацией, на месте дежурят сотрудники ГИБДД.