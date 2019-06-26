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В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома

В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь уничтожил крупное нежилое здание площадью 700 кв.м.

Сегодня в 14:04 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о загорании крупного бесхозного строения площадью 700 кв.м. в посёлке Таксимо Муйского района.

На момент прибытия первого расчёта пожарной охраны на место пожара строение было охвачено огнём, из-за усиления ветра существовала угроза распространения пламени на расположенные вблизи 3 жилых дома.

- Силами 15 человек личного состава с применением 5 единиц спецтехники пожар полностью был ликвидирован в 15ч. 40мин. Гибели и травмирования людей, а также повреждения жилых домов не допущено. В результате пожара уничтожено бесхозное строение на общей площади 700 кв. м. Предположительно причиной пожара послужила детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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