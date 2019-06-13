В Бурятии поймали браконьера с сетями и богатым уловом

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На днях сотрудники ОМОН «Кречет» при патрулировании акватории реки Баргузин задержали мужчину, который занимался незаконной добычей рыбы. У браконьера было изъято 100 метров сетей, 32 килограмма соровой рыбы и лодка.
Для выявления незаконной добычи нерестовой рыбы на территории водоемов Кабанского, Северо-Байкальского, Баргузинского районов республики сотрудники Росгвардии ежедневно проводят систематические комплексные проверки.
В местах нереста организовано патрулирование и дежурство. Также ведётся профилактическая работа среди населения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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