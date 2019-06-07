В Бурятии «чёрные» лесорубы выплатят более 80 тысяч рублей

Задержанным по 23 и 24 года
Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе лесники совместно с полицией обнаружили незаконную рубку сосны. Двое правонарушителей заготовили около 16 кубометров древесины и захламили лесной участок. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 81 тысячи рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Правонарушителями оказались 23-летний и 24-летний временно не работающие и холостые жители села Новоильинск.
Незаконно заготовленная древесина, грузовик «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.
Составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
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