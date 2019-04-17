Во время приготовления наркотика его «застукали» полицейские
Житель Бурятии на мусорной свалке собрал верхушечные части с пяти кустов дикорастущей конопли.
«Травку» он хранил в недостроенном доме. Потом он стал проводить термическую обработку наркотического средства на веранде дома у своего знакомого, и в этот момент его заметили сотрудники полиции.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Дело рассмотрено в порядке особого производства.
Суд признал его виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и приговорил четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Житель Бурятии собрал коноплю на свалке
Происшествия, Фото:
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