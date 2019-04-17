Житель Бурятии собрал коноплю на свалке

Происшествия, Фото: из архива

Во время приготовления наркотика его «застукали» полицейские



Житель Бурятии на мусорной свалке собрал верхушечные части с пяти кустов дикорастущей конопли.



«Травку» он хранил в недостроенном доме. Потом он стал проводить термическую обработку наркотического средства на веранде дома у своего знакомого, и в этот момент его заметили сотрудники полиции.



В суде мужчина полностью признал свою вину. Дело рассмотрено в порядке особого производства.



Суд признал его виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и приговорил четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

