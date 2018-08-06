В Бурятии разбойника нашли по обувному следу

Надев маску и угрожая ножом, злоумышленник отобрал у хозяйки дома 7 тысяч рублей



Около полуночи 5 августа в отделение полиции посёлка Усть-Баргузин поступило сообщение о квартирном разбое. 38-летняя жительница посёлка сообщила, что в её дом вошёл неизвестный в маске и под угрозой применения ножа потребовал деньги.



Испугавшись злоумышленника, женщина отдала ему имеющиеся 7 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина с угрозами сжечь их дом при сообщении в полицию, скрылся.



На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра места преступления был обнаружен след обуви разбойника. Вскоре его личность была установлена. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний местный житель. Он был доставлен в отделение полиции.



В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

