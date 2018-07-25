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Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты

Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он утверждал, что услышал крики о помощи

В ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение о повреждении входной двери квартиры, предоставленной сироте.

При выезде на место происшествия установлено, что полотно двери имеет множественные рубленые отверстия в месте размещения замка. В результате чего дверь стоимостью 15 тысяч рублей стала непригодна для дальнейшего использования. В ходе проверки также выяснилось, что к данному происшествию причастен один из местных жителей, который объяснил свои действия ошибкой – якобы он услышал в квартире потерпевшего призывы о помощи, в связи с чем взял топор и попытался вскрыть дверь.

Первоначально в возбуждении уголовного дела по данному факту отказано, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.

При принятии решения без внимания оставлен вопрос об опасности мужчины для окружающих, в связи с чем требовалось проверить необходимость применения к нему принудительных мер медицинского характера. По указанной причине прокурором решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а материалы проверки возвращены в орган внутренних дел.

После дополнительной проверки возбуждено уголовное, в настоящее время по нему проводится предварительное расследование.
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