За сутки в Бурятии произошло 3 пожара

Возгорания случились в двух районах республики



За сутки в Бурятии произошло три пожара. Два из них случились в Иволгинском районе. Около девяти часов утра в селе Гурульба на улице Садовая загорелись летняя кухня, тепляк изнутри, крыша бани, которые выгорели в результате пожара. Пламя потушили через полчаса 6 человек и 2 единицы техники.



В 18:17 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Кокорино на улице Молодёжная изнутри горит стена веранды, которая также выгорела при пожаре. Огонь ликвидировал один человек и одна единица техники в 18:44.



В 1:45 в Кабанском районе в посёлке Селенгинск на улице Крамского вспыхнула баня. Огонь уничтожил крышу строения. Пламя потушили 2:08 шесть человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

