Возгорания случились в двух районах республики
За сутки в Бурятии произошло три пожара. Два из них случились в Иволгинском районе. Около девяти часов утра в селе Гурульба на улице Садовая загорелись летняя кухня, тепляк изнутри, крыша бани, которые выгорели в результате пожара. Пламя потушили через полчаса 6 человек и 2 единицы техники.
В 18:17 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Кокорино на улице Молодёжная изнутри горит стена веранды, которая также выгорела при пожаре. Огонь ликвидировал один человек и одна единица техники в 18:44.
В 1:45 в Кабанском районе в посёлке Селенгинск на улице Крамского вспыхнула баня. Огонь уничтожил крышу строения. Пламя потушили 2:08 шесть человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
За сутки в Бурятии произошло 3 пожара
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина срубил 20 сосен
Три «Тойоты» столкнулись в вечерний час пик
Возгорания случились в двух районах республики
Их спрятали в специальном тайнике в термокружке
Виновницами обоих столкновений стали девушки. ФОТО
Убийца рассказал о том, что сделал, племяннице, но она не поверила
Его они откапывали около двух лет
Четвероногого друга по кличке Снежок не смогли спасти ветеринары
Для этого в сумке он сделал двойное дно
Малыш умер, получив сильные ожоги от батареи
Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч
Во время допросов преступник отрицал свою вину
Мужчина утверждал своим работникам, что рубка леса законна
Житель Ангарского городского округа признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере
Нетрезвый мужчина угрожал поджечь здание полиции