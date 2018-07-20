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За сутки в Бурятии произошло 3 пожара

За сутки в Бурятии произошло 3 пожара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорания случились в двух районах республики

За сутки в Бурятии произошло три пожара. Два из них случились в Иволгинском районе. Около девяти часов утра в селе Гурульба на улице Садовая загорелись летняя кухня, тепляк изнутри, крыша бани, которые выгорели в результате пожара. Пламя потушили через полчаса 6 человек и 2 единицы техники.

В 18:17 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Кокорино на улице Молодёжная изнутри горит стена веранды, которая также выгорела при пожаре. Огонь ликвидировал один человек и одна единица техники в 18:44.

В 1:45 в Кабанском районе в посёлке Селенгинск на улице Крамского вспыхнула баня. Огонь уничтожил крышу строения. Пламя потушили 2:08 шесть человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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