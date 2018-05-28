Закрывал глаза на пожарные ЧП: В Улан-Удэ арестован экс-чиновник МЧС





Арестованы





Как сообщил «Байкал-Daily» источник в правоохранительных органах, бывший начальник отдела надзорной деятельности по Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Алексей Думнов был задержан 24 мая. Согласно решению суда, 26 мая он был арестован.



Бывшего руководителя отдела надзорной деятельности по Улан-Удэ подозревают в получении взятки. Предполагают, что он состоял в сговоре с ранее задержанным полковником МЧС Дмитрием Унагаевым.



29 марта замначальника ГУ МЧС по Бурятии - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Унагаев был 29 марта замначальника ГУ МЧС по Бурятии - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Унагаев был задержан прямо на рабочем месте . На него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».



По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга.



По По словам начальника ГУ МЧС по Бурятии Александра Маркова, задержанию предшествовала проверка, которая велась совместно с правоохранительными органами в течение двух месяцев.



Также в марте он сообщал, что продолжается проверка службы собственной безопасности МЧС. Она, в частности, касалась отдела надзорной деятельности по Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии, который ранее возглавлял Алексей Думнов, который тогда был уже уволен из МЧС.





Закрывали глаза на происшествия





Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрия Унагаева, которому предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В ходе производства по уголовному делу получены данные о совершении аналогичного преступления другим высокопоставленным сотрудником противопожарной службы – бывшим начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Улан-Удэ УНД ГУ МЧС России по Республике Бурятия Алексеем Думновым, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).



По данным следствия, несколько лет назад в нашей стране принят ряд нормативных актов, обязывающих собственников зданий с массовым пребыванием людей, устанавливать пожарную сигнализацию в помещениях. В случае пожара сигнал должен автоматически без участия обслуживающего персонала поступать в пожарную часть в том районе, где находится загоревшееся здание. В течение последних нескольких лет в республике предоставлением услуг по обслуживанию таких сигнализаций занималась одна компания, которой в нарушение действующего законодательства условия о выводе сигнала о возгорании в пожарные части не выполнялось. Вместо этого сигналы обо всех пожарах поступали в единственное место – на оборудование, установленное в одном из зданий МЧС Бурятии.





- Зная об этом, Унагаев и Думнов стали требовать от директора компании взятки, а взамен обещали закрывать глаза на указанные нарушения, а также позволяли эксплуатировать ведомственное помещение, в котором располагалось оборудование компании – то есть за общее покровительство и попустительство по службе. Таким путём в конце декабря 2016 года Думнов получил от предпринимателя взятку в размере 180 тыс. рублей, которая была передана в одном из ресторанов города. В дальнейшем предприниматель обратился в правоохранительные органы и сообщил данные о вымогательстве у него должностными лицами взяток. Данные преступление были выявлены сотрудниками УФСБ Бурятии при проведении оперативно-разыскных мероприятий, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



В отношении Думнова и Унагаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.