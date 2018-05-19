В Бурятии водитель сбил насмерть двух пешеходов и сбежал

Полиция разыскивает сбежавшего водителя
- 19 мая около 3.30 утра в селе Петропавловка водитель автомашины «Toyota Corolla Levin», следуя по ул. Свердлова в направлении ул. Терешковой, совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан» и совершил наезд на электроопору, - сообщили в МВД Бурятии.
В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Пешеходы в момент ДТП стояли на парковке у кафе.
В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Пешеходы в момент ДТП стояли на парковке у кафе.
Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника.
Следователями ОМВД России по Джидинскому району по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.