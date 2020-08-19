Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 17 августа 2020 года на должность Гусиноозерского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Манушкин.
Андрей Манушкин окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с января 2009 года. Занимал должности помощника прокурора Кабанского района, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела прокуратуры республики. С сентября 2017 года состоял в должности прокурора Окинского района, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на должность прокурора Хоринского района назначен Николай Бельков.
В Бурятии назначили Гусиноозерского межрайонного прокурора
Власть, Фото:
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