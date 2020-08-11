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В Бурятии назначили прокурора Хоринского района

В Бурятии назначили прокурора Хоринского района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова от 5 августа на должность прокурора Хоринского района назначен Николай Бельков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Бурятии.

Николай Бельков в 2002 году окончил Иркутский государственный университет.

Начинал службу в прокуратуре Иркутской области в должности следователя прокуратуры Усть-Удинского района.

С июля 2003 года – в органах прокуратуры Бурятии. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Курумканского района.

С сентября 2007 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Бурятия в должности руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела.

С августа 2009 года – в органах прокуратуры республики. Занимал должности: заместителя прокурора Хоринского района, прокурора отдела прокуратуры республики, помощника, старшего помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения.
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