В Бурятии назначили прокурора Хоринского района

Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов



Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова от 5 августа на должность прокурора Хоринского района назначен Николай Бельков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Бурятии.



Николай Бельков в 2002 году окончил Иркутский государственный университет.



Начинал службу в прокуратуре Иркутской области в должности следователя прокуратуры Усть-Удинского района.



С июля 2003 года – в органах прокуратуры Бурятии. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Курумканского района.



С сентября 2007 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Бурятия в должности руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела.



С августа 2009 года – в органах прокуратуры республики. Занимал должности: заместителя прокурора Хоринского района, прокурора отдела прокуратуры республики, помощника, старшего помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения.

