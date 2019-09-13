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Минкульт уволил директора Бурятского хореографического колледжа

Минкульт уволил директора Бурятского хореографического колледжа
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями проводит проверку в хореографическом колледже

42-летняя Ирина Хунданова, шесть лет возглавлявшая Бурятский республиканский хореографический колледж, уволена. Приказом от 13 сентября минкультуры Бурятии досрочно расторгло с Хундановой срочный трудовой договор.

Ранее в хореографическом колледже прошли служебные проверки, вскрывшие финансовые нарушения.

- На основании поступивших от коллектива жалоб вышли публикации в СМИ и проведены две служебные проверки. Выявлены cущественные нарушения кассовой дисциплины, выдачи денежных средств в подотчёт. Выявлены не оприходованные на расчетный счёт суммы, поступавшие в попечительский совет учреждения (например, более 400 тысяч за стажировку студентки из Китая). Выявлено заключение договора без утверждения расходов по предмету договора в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения и прочие нарушения, - говорится в сообщении министерства культуры Бурятии.

Акт проверки направлен в МВД. В настоящее время проверку продолжает отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Документы из колледжа изъяты.

- Учитывая нездоровую атмосферу в коллективе и финансовые нарушения при управлении имуществом министерство культуры Бурятии расторгло трудовой договор по своей инициативе, - уточнили в минкультуры.

Ирине Хундановой выплачена компенсация за досрочное расторжение трудового договора в размере трёхкратного среднемесячного заработка.


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