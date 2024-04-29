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Жителей райцентра в Бурятии напугал непонятный «взрыв»

Жителей райцентра в Бурятии напугал непонятный «взрыв»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он раздался в Гусиноозёрске на ночь глядя

Поздним вечером 27 апреля в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» сообщили о таинственном взрыве, который донёсся до разных микрорайонов города. Он отчётливо слышался в квартирах и домах и многих перепугал не на шутку.

Местные жители тут же принялись выдвигать свои версии произошедшего, включая шуточные вроде «инопришельцы шлёпнулись с неба». Некоторые гусиноозёрчане утверждают: взрыв сопровождала вспышка света. Впрочем, по мнению большинства, кто-то просто запустил в небо салют.

До этого в райцентре жаловались на загадочные хлопки, раздающиеся со стороны 9-го микрорайона каждое утро – с 4:00 до 6:00 и причём уже не одну неделю. Как выяснилось, они доносятся с Гусиноозёрского осетрового рыбоводного хозяйства.
 
- Осетровые рыбы, которых там разводят, занесены в Красную книгу. Весной подрастают мальки, и бакланы, обитающие на озере Гусиное, питаются рыбой, нанося вред осетровому хозяйству. Однако эти птицы тоже есть в Красной книге и отстреливать их нельзя, – подчеркнули тогда в районной администрации.
 
Чтобы отпугнуть пернатых, приходится имитировать выстрелы. Когда лёд на Гусинке растает, они переместятся ближе к центру озера.
 
- Эта временная мера, которая требуется, чтобы сохранить подрастающих мальков осетровых рыб, – пояснили гусиноозёрчанам.

взрыв соцсети Гусиноозерск

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