Жителей райцентра в Бурятии напугал непонятный «взрыв»



Поздним вечером 27 апреля в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» сообщили о таинственном взрыве, который донёсся до разных микрорайонов города. Он отчётливо слышался в квартирах и домах и многих перепугал не на шутку.



Местные жители тут же принялись выдвигать свои версии произошедшего, включая шуточные вроде «инопришельцы шлёпнулись с неба». Некоторые гусиноозёрчане утверждают: взрыв сопровождала вспышка света. Впрочем, по мнению большинства, кто-то просто запустил в небо салют.



До этого в райцентре До этого в райцентре жаловались на загадочные хлопки, раздающиеся со стороны 9-го микрорайона каждое утро – с 4:00 до 6:00 и причём уже не одну неделю. Как выяснилось, они доносятся с Гусиноозёрского осетрового рыбоводного хозяйства.



- Осетровые рыбы, которых там разводят, занесены в Красную книгу. Весной подрастают мальки, и бакланы, обитающие на озере Гусиное, питаются рыбой, нанося вред осетровому хозяйству. Однако эти птицы тоже есть в Красной книге и отстреливать их нельзя, – подчеркнули тогда в районной администрации.



Чтобы отпугнуть пернатых, приходится имитировать выстрелы. Когда лёд на Гусинке растает, они переместятся ближе к центру озера.



- Эта временная мера, которая требуется, чтобы сохранить подрастающих мальков осетровых рыб, – пояснили гусиноозёрчанам.



