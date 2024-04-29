В Улан-Удэ котику из «бермудского треугольника» нашли дом



В улан-удэнском фонде по спасению животных «Собака счастья» рассказали о подопечном по кличке Граф, который попал к волонтёрам более года назад. В марте 2023-го его подобрали на станции «Дивизионная». Там есть дом, где калечат и травят бездомных собак и кошек. Волонтёрам то и дело приходится спасать четвероногих и собирать деньги на их лечение.



По словам зоозащитников, на «Дивизке» образовался самый настоящий бермудский треугольник – только наоборот: питомцы там не пропадают, а «внезапно» откуда-то появляются.



- Просто кто-то решил, что это идеальное место для проживания котиков. Уже кажется, что жильцы этого района издеваются над нами. Видимо, узнав, что волонтёры всё равно заберут котеек и не бросят их на произвол судьбы, они и несут туда своих «любимых» питомцев, – - Просто кто-то решил, что это идеальное место для проживания котиков. Уже кажется, что жильцы этого района издеваются над нами. Видимо, узнав, что волонтёры всё равно заберут котеек и не бросят их на произвол судьбы, они и несут туда своих «любимых» питомцев, – поделились ранее в «Собаке счастья».



С Графом тоже наигрались и отправили его восвояси.



- Имя пришло нам на ум, когда врач, к которому мы увезли его на обследование, сказал, что ещё не встречал таких спокойных и деловых котов. Граф спокойно сел в переноску и наблюдал за тем, что происходит в клинике. Ещё немного – и стал бы давать указания, судя по взгляду, – поведали в фонде прошлой весной.



Хвостатый целый год жил на передержке, с тоской смотря вслед человеку – он очень сильно нуждался в любви и внимании. И вот недавно стало известно, что Граф наконец-то обрёл хозяев и дом.



- Очень нежный, ласковый, с необычной внешностью и вселенским спокойствием, которому можно только позавидовать. Год мы ждали вместе с ним, год задавались вопросом – как можно не забрать такого котика? И вот наконец-то случилось счастье – его увидели, влюбились и готовы были приехать за ним сразу же, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Ребята, решившие забрать Графа, прошли собеседование и показали себя ответственными людьми. И пушистик уехал с ними. «А нам остаётся только пожелать ему счастья, любви и полной миски в новом доме», – заключили в «Собаке счастья».

