За сутки она снизилась ещё на дюжину сантиметров
Селенга в столице республики продолжает отступать. По данным Бурятского гидрометцентра на 29 апреля, она опустилась ещё на 12 сантиметров – до 37-ми (от нулевой отметки), а Уда – на 4, до 106-ти. Уровень воды в Байкале составляет 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он никак не изменился.
Две недели назад в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера – в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но на большинстве вода уже ушла.
В Улан-Удэ стремительно опускается Селенга
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она продлится всего два дня
Стало известно, где «сосредоточилось» большинство жителей республики
Премьера «Коралловых бус» состоится осенью
Бурятские спортсмены взяли на нём три медали
Он целый год ждал своих людей
За сутки она снизилась ещё на дюжину сантиметров
Ему придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей
Жители республики «отжигают», несмотря на запрет и предупреждения
Экономика, 29.04.2024
За год оно увеличилось на 11%
Однако местами возможен мокрый снег
Денег на неё в казне не оказалось
Заявки для участия принимаются до 10 мая
Победитель посетит Иркутскую ГЭС
Полувековой юбилей отметили семьи из Кабанского и Закаменского районов
«Байкал-Dailу» представляет праздничный фоторепортаж Сергея Тарасенко из Свято-Никольского храма в Улан-Удэ