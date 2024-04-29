В Улан-Удэ стремительно опускается Селенга

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

За сутки она снизилась ещё на дюжину сантиметров



Селенга в столице республики продолжает отступать. По данным Бурятского гидрометцентра на 29 апреля, она опустилась ещё на 12 сантиметров – до 37-ми (от нулевой отметки), а Уда – на 4, до 106-ти. Уровень воды в Байкале составляет 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он никак не изменился.



Две недели назад в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера – в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но на большинстве вода уже ушла.



