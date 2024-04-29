Улан-удэнцам раскрыли подробности строительства семи новых кварталов



- Сейчас специалисты занимаются подготовительной работой – проводят инвентаризацию площадок и определяют их точные границы. Все они обладают большим градостроительным потенциалом, – пояснили ранее в УКРТ.



Всего на этих семи территориях намерены построить около двух миллионов квадратных метров жилья. Пока их занимают устаревшие постройки и аварийные дома.



