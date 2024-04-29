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Улан-удэнцам раскрыли подробности строительства семи новых кварталов

Улан-удэнцам раскрыли подробности строительства семи новых кварталов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За них возьмутся только после масштабного обновления центра города

Благодаря мастер-плану, который прошлой весной одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

Минувшей осенью стало известно, что в столице Бурятии хотят возвести ещё семь таких новых кварталов с социнфраструктурой – опять же благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). В начале апреля в управлении КРТ сообщили, что Улан-Удэ претерпит кардинальные изменения к 2040 году.

А во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) горожане поинтересовались, когда начнётся реализация второго этапа программы. Начальник УКРТ Зана Тумуров пояснил: точных границ будущей масштабной застройки нет – пока только ориентировочные.

- Сейчас мы просчитываем финансовую модель, как это можно сделать. Центральная часть города – пилотный проект, на котором мы, можно сказать, учимся, создаём нормативно-правовую базу, изучаем, какие вопросы больше всего волнуют жителей таких территорий, – подчеркнул Тумуров. – Сейчас всё это в проработке. Как только будет понимание по границам, обязательно проведём встречи с людьми, со всеми собственниками.

Первая территория, которую планируют включить в проект КРТ, находится в районе остановки «Восточные ворота» и состоит из трёх отдельных участков. Два расположены между улицей Трубачеева и набережной Уды, а третий – по чётной стороне на Бабушкина (от Терешковой до бульвара Карла Маркса).

Вторая площадка – «Приречная» – дислоцируется рядом с Удой. Её тоже разделили на два участка, расположенных вдоль Трубачеева – от дома № 14 и до строящегося моста через реку.

Кроме этого, инфраструктуру хотят обновить в микрорайоне Батарейка, в границах улиц Дальненагорная и Маршака, и вдоль побережья Уды. Четвёртая территория – «Белый лебедь» – находится на улице Ключевская (на отрезке от Приречной до проспекта Автомобилистов). Преображение также ждёт посёлок Сосновый (в границах улиц Жердева, Тобольская и Братская), участок в пределах улиц Зои Космодемьянской, Терешковой и Ткацкая и последний, седьмой – около Улан-Удэнского авиазавода (в пределах улиц Столичная, Краснодонская, Хоринская и Гастелло).

В апреле планы по их обновлению должны были представить на рассмотрение администрации города и правительства Бурятии. Уже после определят источники финансирования.

- Сейчас специалисты занимаются подготовительной работой – проводят инвентаризацию площадок и определяют их точные границы. Все они обладают большим градостроительным потенциалом, – пояснили ранее в УКРТ.
 
Всего на этих семи территориях намерены построить около двух миллионов квадратных метров жилья. Пока их занимают устаревшие постройки и аварийные дома.

строительство мастер-план

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