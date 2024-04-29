Северный посёлок в Бурятии перешёл на повышенную готовность из-за нехватки угля

Там сложилась критическая ситуация с топливом



В понедельник, 29 апреля, стало известно, что в муйском посёлке Таксимо ввели режим повышенной готовности. Причина тому – критическая ситуация с поставкой твёрдого топлива, сообщает «Муя-инфо.24/7».



Ресурсоснабжающей организации порекомендовали перейти «в режим экономии топлива с понижением температуры в тепловых носителях на 5 градусов ниже установленного норматива». А ещё – принять меры по созданию нормативного запаса угля на котельных. Местным жителям должны сделать перерасчёт за этот период.



