Там сложилась критическая ситуация с топливом
В понедельник, 29 апреля, стало известно, что в муйском посёлке Таксимо ввели режим повышенной готовности. Причина тому – критическая ситуация с поставкой твёрдого топлива, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Ресурсоснабжающей организации порекомендовали перейти «в режим экономии топлива с понижением температуры в тепловых носителях на 5 градусов ниже установленного норматива». А ещё – принять меры по созданию нормативного запаса угля на котельных. Местным жителям должны сделать перерасчёт за этот период.
Северный посёлок в Бурятии перешёл на повышенную готовность из-за нехватки угля
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