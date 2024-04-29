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Возле дацана в Бурятии появились уникальные буддийские карусели с мантрами

Возле дацана в Бурятии появились уникальные буддийские карусели с мантрами
Общество,  Фото:vk.com/kurumkan.datsan
А рядом с ними установили скамейки и урны

На территории Курумканского дацана завершилось обустройство детского уголка с буддийскими каруселями – к слову, первыми такими в республике. Фото с ними выложил на официальной странице «Гандан Ше Дувлин» во «ВКонтакте» настоятель Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

Площадка для ребятишек расположилась напротив дугана Тары, у изгороди. Все работы планировалось закончить к 1 мая, но получилось даже раньше.

- Карусели, скамейки, урны и турники установлены. Буддийский детский уголок на территории дацана объявляю открытым, – отметил Олег Намжилов. – В каждую карусель заложено от 108 до 110 тысяч мантр «Ом мани бадме хун».

В середине апреля конструкции доставили в дацан и приступили к их установке. Работы стартовали в четверг, 18-го числа, который в буддийской астрологии был днём реализации.

- Это означает, что наши молитвы, пожелания и задумки имеют гораздо больше шансов на успех и результативность, – заявил тогда настоятель «Гандан Ше Дувлин». – И в такой сильный, особенный день мы провели бетонные работы.

Бетоном залили оси для аттракционов и ножки скамеек.

- Осталось буквально несколько дней – максимум семь, когда он схватится, высохнет – и после будет монтаж. Установим карусели и хурдэ на ось, – отметил ранее Еши Намжил лама.

Режиссёр одного из улан-удэнских театров, которому и принадлежит необычная идея, поделился ею с Олегом Намжиловым несколько лет назад.
 
- Он был у меня в гостях и предлагал построить такую карусель. Я пробовал это создать у себя в районе, но дальше разговоров тогда не пошло, – рассказывал ширээтэ лама. – Однако идея мне очень нравилась и я о ней не забывал.

Буддийская карусель с виду – как обычная детская. Сделать решили две, причём с сиденьями не в виде привычных лошадок. На них нанесли изображения животных из 12-летнего буддийского астрологического цикла – по шесть на каждой. В центре соорудили молитвенные барабаны – хурдэ.

- Крутится карусель и заодно будет вращаться барабан и благословлять детишек, – пояснял Намжилов. – По кармическому стечению обстоятельств очень хороший знакомый устроился работать в фирму, которая занимается изготовлением детских и спортивных площадок. Вся их продукция сертифицирована, что очень важно. Моё предложение они с готовностью приняли и разработали проект.

Обошлись необычные аттракционы в 250 тысяч рублей – то есть в 125 000 каждый. Один из них полностью оплатил спонсор. Кроме того, в детском уголке разместились две скамейки с урнами и турники.


аттракционы дети дацан буддизм

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