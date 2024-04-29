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Население Бурятии никак не может дотянуть до миллиона

Население Бурятии никак не может дотянуть до миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, где «сосредоточилось» большинство жителей республики

В Бурятстате рассказали о численности населения республики в начале года. По данным на 1 января 2024-го, в Бурятии насчитывалось 971 900 человек. При этом в Улан-Удэ проживает меньше половины – 435 800.

Далее идёт пригородный Заиграевский район с показателем в 50 600 человек. Столько же – в прибрежном Кабанском. На четвёртом месте – Иволгинский (69 800), пятый – Селенгинский (40 400).

В Кяхтинском оказалось 31 300 жителей, в Тарбагатайском – 27 300, в Северобайкальске – 24 300, в Прибайкальском – 23 700, в Закаменском – 23 500, в Мухоршибирском – 21 400, в Джидинском – 21 200, а в Бичурском – 20 800.

Следующие по численности населения – Тункинский район (20 300), Баргузинский (19 600), Еравнинский (16 400), Хоринский (16 000), Кижингинский (14 200), Курумканский (12 800), Северо-Байкальский (10 100), Муйский (8500) и Баунтовский (7900). Замыкает список Окинский, где живёт всего 5400 человек. Напомним, в Бурятии два города – Улан-Удэ и Северобайкальск и 21 район, итого – 23 муниципальных образования.

В столице РБ некоторые, кстати, не задерживаются. За два месяца 2024 года – с января по февраль – в Улан-Удэ прибыли 1807 человек, а покинули его 1834. Таким образом, миграционный отток составил 27.

Практически все перемещения (1658) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (905), а остальные (753) – между регионами. За границу отправились 176 наших земляков. Из них 137 – в страны СНГ и 39 – в другие иностранные государства.

Из районов республики в город приехали 799, из других регионов – 708. Из-за границы – 300, включая 234 – из содружества независимых государств и 66 – из остальных стран.
Бурятстат население

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