Стало известно, когда первый бурятский фильм-сказку покажут в кинотеатрах

Премьера «Коралловых бус» состоится осенью
Работа над игровым фильмом «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд, который снимали прошлым летом, продолжается. Планировалось, что в прокат картина выйдет в 2024 году. И вот на днях создатели сообщили: увидеть её в кинотеатрах можно будет уже осенью.
Минувшей зимой они рассказали, как идёт озвучка фильм.
- Наш звукорежиссёр Анна Перова перед каждым дублем громко объявляла: «Тишина на площадке!». Но не все её слушались – Байкал продолжал шуметь, непокорные волны возмущённо ударяли по берегу, коровы, словно по команде, мычали ещё громче, козы блеяли, лошади ржали, а ветер гудел как ему вздумается, – говорилось в посте, опубликованном на официальной странице «Коралловых бус» во «ВКонтакте». – И вот после окончания основного монтажа мы снова собрались вместе, чтобы озвучить звуки, шумы и тексты, которые по разным причинам оказались не очень хорошего качества.
В январе режиссёр картины Татьяна Мирошник, её помощник Сергей Дашиев и звукорежиссёр практически на неделю поселились в студии звукозаписи. Туда приходили актёры.
- Они озвучивали реплики, своё дыхание, пели песни, смеялись и плакали… А потом пришли жители улуса на «гур-гуры» (озвучивание массовки – прим.). Это очень сложная работа. Пришлось много импровизировать у микрофона. Но все справились и все молодцы, – добавили авторы проекта.
Съёмки ленты завершились в июле, а уже в октябре начались монтаж и озвучка. Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда трудилась здесь над документалкой «Дети Бурятии» (0+).
Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела Бурятию со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.
Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями «Коралловых бус».
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