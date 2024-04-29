В Бурятии полыхают два лесных пожара

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Накануне в лесах Бурятии обнаружили четыре возгорания. Из них два – в Кабанском районе и по одному – в Баргузинском и Муйском, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Причиной стало неосторожное обращение с огнём, который охватил площадь в 23 с лишним гектара. Один очаг в Кабанском районе и возгорание в Муйском потушили. Борьба с остальными продолжается.
Всего к ней привлекли 86 человек, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, и задействовали 13 единиц техники. Ликвидировать пожары планируется в первой половине дня.
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