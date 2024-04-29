В Бурятии пригородное село выживает без общественного транспорта

Людям приходится ездить на такси из-за отсутствия автобусов
Жители улуса Хойтобэе в пригородном Иволгинском районе вынуждены ездить на такси, потому что автобусы там не ходят. О проблеме, с которой столкнулись сельчане, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
Как выяснилось, в населённом пункте ещё два года назад построили новую хорошую дорогу с остановочными карманами, однако общественный транспорт в Хойтобэе так и не появился. Каждый добирается до тех же школы и садика как может. Поездка на такси обходится в 250-400 рублей, а пешком приходится преодолевать немалые расстояния. Зимой, в сильные морозы, ситуация только усугубляется.
Люди в недоумении – почему при наличии необходимой инфраструктуры автобусов нет. Они попросили общественников разобраться в вопросе.
«Фронтовики» уже направили в Минтранс РБ обращение просьбой продлить муниципальный маршрут из Улан-Удэ до села или же выделить межмуниципальный транспорт. О запуске маршруток до Хойтобэе в ведомстве задумались ещё в 2022 году, но, как отмечают активисты, там так ничего и не сделали.
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Общество, Фото:
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