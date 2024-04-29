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Жителей Бурятии ждёт рекордно короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт рекордно короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Она продлится всего два дня

Предыдущая рабочая неделя оказалась непривычно длинной. Однако сразу за ней последовал четырёхдневный уик-энд, который продлится по 1 мая включительно. Причина тому – праздник весны и труда.

Ходить на работу на этой неделе придётся всего два дня – 2-го и 3-го числа. Вторые «майские» в честь Дня Победы продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

До этого дополнительные выходные в Бурятии объявляли в честь праздника Белого месяца, Дня защитника Отечества и 8 марта. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.

Отдых также устроят в день России – в среду, 12 июня, и из-за Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться тоже предстоит шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29-го.
Праздники день весны и труда отдых

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