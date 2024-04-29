В Улан-Удэ завершился чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Фоторепортаж





Накануне в ФСК состоялись полуфиналы, схватки за третье место и финальные поединки. Само мероприятие приурочили к 45-летию армейского рукопашного боя и 25-летию федерации АРБ.



Наши спортсмены взяли на чемпионате три медали. «Бронзу» в весовой категории до 60 килограммов завоевал Бато Бадархаев, а «серебро» в категории до 65 и свыше 85 кг – Иван Трунцов и Владислав Иванченко. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со зрелищных состязаний.



Возрастное ограничение – 6+





В субботу, 27 апреля, в столице Бурятии стартовал чемпионат России по армейскому рукопашному бою (). Соревнования проходили два дня в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.Там собрались лучшие спортсмены, занимающиеся не только армейским рукопашным боем, но и другими видами единоборств, причём как гражданские, так и военнослужащие. Ha кoвpы вышло oкoлo 250 участников co вceй страны. Честь Бурятии защищали 25.