В Бурятии два человека пострадали в ДТП с «перевёртышем»

Водитель Audi сел за руль без прав и влетел в ограждение



ДТП произошло в Селенгинском районе вечером 27 апреля. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», 38-летний автомобиля Audi А6 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение в двух километрах от села Нур-Тухум.



После иномарка перевернулась. В аварии пострадал сам мужчина, севший за руль без прав, и 28-летний пассажир авто. Обоих доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.



