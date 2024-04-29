В Бурятии два человека пострадали в ДТП с «перевёртышем»

Водитель Audi сел за руль без прав и влетел в ограждение
ДТП произошло в Селенгинском районе вечером 27 апреля. Как сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7», 38-летний автомобиля Audi А6 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение в двух километрах от села Нур-Тухум.
После иномарка перевернулась. В аварии пострадал сам мужчина, севший за руль без прав, и 28-летний пассажир авто. Обоих доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
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Происшествия, Фото:
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