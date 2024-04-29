29 апреля

28 апреля

Популярное

Возле деревни в Бурятии шастал медведь

Возле деревни в Бурятии шастал медведь
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Бурого хищника заметили на просёлочной дороге

Заиграевцы бьют тревогу из-за слухов о медведе, которого заметили ещё неделю назад, 21 апреля, недалеко от населённого пункта. На днях в группе «Заиграево-инфо.24/7» рассказали, что его видели около улуса Дабата. Бурый хищник бродил по просёлочной дороге.

Ситуацию прокомментировали в Бурприроднадзоре. Как выяснилось, место, где появился косолапый – естественная среда его обитания. Людей призвали быть осторожнее и при необходимости обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу или напрямую в ведомство по номеру 8 (3012) 444-497.
 
Глава сельского поселения «Дабатуйское» Людмила Винокурова отметила, что пока никаких сообщений о медведе не поступало. Тем не менее, власти держат ситуацию под контролем.
 
Специалисты тем временем пояснили, как вести себя при встрече с хозяином тайги. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был зверь, нужно как можно быстрее уйти.

Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить медведя, так что следует убирать их за собой.
 
Увидев животное вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались со зверем, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть косолапого звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.
 
Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.

Медведи в середине апреля проснулись в Баргузинском заповеднике. В прошлом году они пробудились там в мае.

медведь животные лес безопасность Бурприроднадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Возле деревни в Бурятии шастал медведь
Возле деревни в Бурятии шастал медведь
Происшествия, 29.04.2024
Бурого хищника заметили на просёлочной дороге
В пригородном селе Бурятии школьницу едва не растерзали алабаи
В пригородном селе Бурятии школьницу едва не растерзали алабаи
Происшествия, 29.04.2024
От агрессивных псов девочку спас оказавшийся рядом сторож
В Улан-Удэ ведутся поиски малолетнего ребёнка
В Улан-Удэ ведутся поиски малолетнего ребёнка
Происшествия, 28.04.2024
Он пропал вчера в Советском районе
В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
Происшествия, 28.04.2024
Также обнаружено возгорание в Муйском районе
В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов
В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов
Происшествия, 28.04.2024
Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств со счетов опекаемых детей в размере более 30 млн рублей
На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям
На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям
Происшествия, 28.04.2024
Местные жители заявили, что он предлагает ребятишкам покататься на своём авто
В Улан-Удэ стали известны подробности гибели молодой матери
В Улан-Удэ стали известны подробности гибели молодой матери
Происшествия, 27.04.2024
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в Энергетике
У жителя Бурятии нашли мешок конопли
У жителя Бурятии нашли мешок конопли
Происшествия, 27.04.2024
Мужчина был судим за аналогичное преступление в 1999 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^