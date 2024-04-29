Возле деревни в Бурятии шастал медведь



Заиграевцы бьют тревогу из-за слухов о медведе, которого заметили ещё неделю назад, 21 апреля, недалеко от населённого пункта. На днях в группе «Заиграево-инфо.24/7» рассказали, что его видели около улуса Дабата. Бурый хищник бродил по просёлочной дороге.



Ситуацию прокомментировали в Бурприроднадзоре. Как выяснилось, место, где появился косолапый – естественная среда его обитания. Людей призвали быть осторожнее и при необходимости обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу или напрямую в ведомство по номеру 8 (3012) 444-497.



Глава сельского поселения «Дабатуйское» Людмила Винокурова отметила, что пока никаких сообщений о медведе не поступало. Тем не менее, власти держат ситуацию под контролем.



Специалисты тем временем пояснили, как вести себя при встрече с хозяином тайги. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был зверь, нужно как можно быстрее уйти.





Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить медведя, так что следует убирать их за собой.



Увидев животное вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались со зверем, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть косолапого звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.



Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.



