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На севере Бурятии могут сойти лавины

На севере Бурятии могут сойти лавины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Опасная обстановка сложилась на одном из перевалов

Жителей и гостей Бурятии предупредили о возможном сходе снежных масс в Северо-Байкальском районе. В пятницу, 9 февраля, на перевале Даван – Гоуджекит сложилась лавиноопасная обстановка. А потому спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Как пояснили в республиканском агентстве ГО и ЧС, лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью в 20-30 метров в секунду. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.

Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды, землетрясение, взрывы и другие виды человеческой деятельности, вызывающие сотрясtние горных склонов и колебания воздушной среды.

Находясь в горах, нужно следить за изменением погоды и тщательно выбирать маршрут. Кроме того, следует заранее изучить известные пути схода лавин, преобладающие ветры и данные последнего бурана.

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