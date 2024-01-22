В Бурятии выберут «будущее» ИТ республики

В основном этапе примут участие 90 человек



Школьники и студенты Бурятии могут принять участие в ИТ-конкурсе. Первый республиканский конкурс «Мы – будущее ИТ Бурятии» проводится в три этапа: сбор заявок, обучение, отбор участников. Заявки принимаются до 25 января.



Этап обучения будет проходить с января по февраль 2024 года. В эти дни будут проводится семинары, мастер-классы и другие образовательные мероприятия, направленные на формирование компетенций в области информационных технологий, углубление знаний, цифровых навыков. Этап включает онлайн- и офлайн-обучение.



В основной этап пройдут 90 человек, для которых будет организован хакатон – специализированный ИТ-конкурс и защита проектов.



Участвовать в конкурсе могут:

– учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования, обучающиеся на территории Республики Бурятия;

– студенты всех курсов средних профессиональных образовательных учреждений, студенты 1-2 курсов высших учебных заведений, обучающиеся на территории Республики Бурятия.



Для каждой категории участников предусмотрены определённые треки: лучшее веб-решение, лучшее ИИ-решение, лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства, кибербезопасность.



Победители конкурса получат призы. За первое, второе и третье места: 50, 20 и пять тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение: 12+.

