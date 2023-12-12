12 декабря

11 декабря

Популярное

Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров

Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Общество,  Фото:пресс-служба ИНГГ СО РАН
Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга

В Забайкальском крае продолжаются работы по исследованию мезозойских отложений, интересных с палеонтологической точки зрения. В частности, сотрудники института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН по-новому взглянули на местонахождение ископаемой фауны «Турга», также известное как «обнажение Миддендорфа». Этот объект изучается с XIX века и до сих пор приносит учёным интересные находки.

Что именно исследуют учёные? Биота Джехол (133-120 млн лет назад) получила известность благодаря уникальным ископаемым остаткам оперённых динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые в большом количестве находят в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая. Данные области примыкают к российскому Забайкалью, а потому у отечественных учёных есть возможность сравнить местные находки и вмещающие их отложения с китайскими.

В ходе работы в долине реки Турга исследователям удалось найти ископаемые остатки типичных представителей биоты Джехол. Были обнаружены рыбы Lycoptera, конхостраки Eosestheria (двустворчатые пресноводные рачки) и личинки подёнок Ephemeropsis. Важно отметить, что эти организмы, считающиеся сейчас «ядром» биоты Джехол, были впервые описаны именно из Забайкалья во второй половине XIX века.

Вернувшись из экспедиции, сотрудники ИНГГ СО РАН провели комплексное изучение отобранных в Забайкалье образцов. Были изучены макро- и микрофауна, споро-пыльцевые комплексы, геохимические характеристики органического вещества и особенности литологии пород. Учёные пришли к выводу, что местонахождение Турга является консервационным лагерштеттом – то есть, таким объектом, где ископаемые характеризуются уникальной сохранностью. Например, у остатков рыб зачастую сохраняется чешуя, а на раковинах самок конхостраков – окаменевшие яйца. Также у рачков сохранился хитиновый скелет.

Кроме того, специалисты определили, что геохимические индикаторы и литологические особенности отложений тургинской свиты в Забайкалье близки к таковым для формаций Цзюфотан и Исянь в Китае, где и были найдены находки оперённых динозавров и птиц биоты Джехол. Новые данные помогут специалистам в дальнейших исследованиях.

Учёным также удалось уточнить возраст тургинской свиты в обнажении Миддендорфа, который до этого был предметом дискуссий в научном мире. По словам сотрудников лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя, он может датироваться в пределах конца баррема – начала апта (возраст отложений – около 125 млн лет). В образцах была обнаружена ископаемая пыльца цветковых растений, что позволило провести датировку с высокой степенью точности.

В институте не исключают, что в нижнемеловых отложениях в Забайкалье могут быть найдены пернатые динозавры и другие позвоночные организмы, как в известных формациях Китая. Для этого в Забайкальском крае необходимы масштабные планомерные раскопки.

- В дальнейшем учёные намерены продолжить работы в перспективном регионе. Сейчас в институте накапливают данные по ещё одному забайкальскому разрезу «Белая гора», где обнажена доронинская свита, которая является стратиграфическим аналогом тургинской. В ней тоже присутствует комплекс ископаемых, характерных для биоты Джехол. Специалисты намерены сравнить этот разрез с Тургой и китайскими формациями. Новые исследования дополнят представления о наземных экосистемах раннего мела востока Азии, - сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.
Забайкальский край палеонтология наука ископаемые фауна биота динозавры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Общество, 12.12.2023
Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
Общество, 12.12.2023
В турнире приняли участие 150 юных спортсменов
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
Общество, 12.12.2023
Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
Общество, 12.12.2023
Обладателем гран-при стала Улекчинская СОШ
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, 12.12.2023
Спортсмены завоевали три первых места
Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО
Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО
Общество, 12.12.2023
Спортсменка победила в троеборье в весовой категории 84 кг
На Левом берегу Улан-Удэ всю зиму будут строить сети водоснабжения
На Левом берегу Улан-Удэ всю зиму будут строить сети водоснабжения
Общество, 12.12.2023
Ввод в эксплуатацию объекта перенесли на следующий год
В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК
В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК
Общество, 12.12.2023
Объект стоимостью более 100 млн отремонтировали в Селенгинском районе
Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
Общество, 12.12.2023
Всего спортсмены республики завоевали 3 медали
Студентка из Бурятии стала лучшей среди молодых профессионалов России
Студентка из Бурятии стала лучшей среди молодых профессионалов России
Общество, 12.12.2023
Она победила в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»
Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»
Общество, 12.12.2023
Команда выиграла приз в размере 1 миллиона рублей
В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
Общество, 12.12.2023
Завершился республиканский конкурс программ укрепления здоровья на рабочем месте
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Общество, 12.12.2023
Призёрами стали Зоригто Ухинов, Сангади Ульзетуев и Сандан Гармаев
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
Общество, 12.12.2023
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных арт-галерей «СайнУУ! Арт»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^