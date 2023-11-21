За победу поборются спортсмены из четырёх регионов
Межрегиональный турнир по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди» пройдёт с 24 по 26 ноября в Чите. Местом проведения станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». На открытом ринге встретятся спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской и Амурской областей.
Предварительные поединки стартуют утром 24 ноября. После обеда состоится церемония открытия соревнований. Итоги поединков будут подведены вечером на церемонии закрытия 26 ноября.
Лучшие борцы будут награждены медалями, грамотами и кубками. Победители в общекомандном зачёте получат денежные призы: 150 тысяч рублей – за первое место, 100 тысяч рублей – за второе и 50 тысяч рублей – за третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье разыграют межрегиональный кубок по боксу
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