В Бурятии 90-летие отметил житель Баргузина

Общество, Фото: администрация Баргузинского района

Юбиляра поблагодарили за труд в годы войны и послевоенное время



27 октября в Бурятии свой 90-летний юбилей отметил житель села Баргузин Дмитрий Васильевич Помулев.



- 90 лет вместили многое. Его судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. Дмитрий Васильевич — обычный русский мужчина, испытавший на своём веку и радости, и горести. В страшное военное и тяжёлое послевоенное время проходили детство, юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали его по жизни, помогали справляться с трудностями, - сообщили в администрации Баргузинского района.



Именинника с юбилеем поздравила администрация района, вручила подарки и пожелала долгих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.

