Юбиляра поблагодарили за труд в годы войны и послевоенное время
27 октября в Бурятии свой 90-летний юбилей отметил житель села Баргузин Дмитрий Васильевич Помулев.
- 90 лет вместили многое. Его судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. Дмитрий Васильевич — обычный русский мужчина, испытавший на своём веку и радости, и горести. В страшное военное и тяжёлое послевоенное время проходили детство, юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали его по жизни, помогали справляться с трудностями, - сообщили в администрации Баргузинского района.
Именинника с юбилеем поздравила администрация района, вручила подарки и пожелала долгих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.
В Бурятии 90-летие отметил житель Баргузина
Общество, Фото:
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