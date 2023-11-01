Традиционные соревнования примет посёлок Могойтуй
XXI турнир Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на кубок памяти Бадмы Цыреновича Цыренова пройдёт с 24 по 25 ноября в спортивном комплексе «Баяр» посёлка Могойтуй. Недавно состоялся первый оргкомитет по проведению турнира.
Как сообщает пресс служба администрации округа, в соревнованиях примут участие борцы в 31 весовой категории. 11 комплектов наград будут разыграны среди юношей, 10 – среди мужчин и 10 – среди ветеранов спорта. Традиционно будет вручён специальный приз «Лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края по итогам года».
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе разыграют кубок по вольной борьбе
Общество, Фото:
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