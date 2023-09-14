Республиканский турнир проведут в Иволгинском районе
С 22 по 23 сентября в Бурятии состоятся традиционные республиканские соревнования по пешеходному туризму памяти А. Черняева. Местом проведения турнира станет местность Тологой в Иволгинском районе.
К участию в соревнованиях допускаются спортивные коллективы, клубы, команды школ, отдельные спортсмены республики. Количество команд от одной организации не ограничено.
Соревнования проводятся в возрастных группах: юниоры/юниорки (16-21 лет) и мужчины/женщины (старше 21 года). Состав команды: 8 спортсменов (4 юноши и 2 девушки + 1 запасной участник + 1 судья от команды).
- Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заверенные командирующими организациями, необходимо направить до 21 сентября на электронную почту: [email protected] с пометкой «ТПТ», - сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Также в рамках соревнований состоится туристский слёт среди учреждений, организаций и предприятий туриндустрии Бурятии. Мероприятие будет посвящено Всемирному дню туризма.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
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