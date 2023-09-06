Бурятия вошла в топ-10 дешевизны подключения к инженерным сетям

В него вошли стоимости подключения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения



7 место по доступности технологического присоединения заняла Бурятия в рейтинге из 85 субъектов Российской Федерации. Средняя стоимость таких работ в республике в этом году составляет 87,1 млн. рублей. На первом месте - Карачаево-Черкесия, на последнем – Москва. Соседние Забайкальский край и Иркутская область занимают 57 и 70 место соответственно. Рэнкинг подготовлен московским национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».



Специалисты провели сравнение стоимости подключения (электроснабжение, газоснабжение, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) как по отдельным видам ресурсов, так и суммарно, на базе 6 типовых примеров объектов капстроительства: жилой дом, школа, производственное здание, кафе, коттедж и СНТ.



По данным исследований в Бурятии средняя стоимость технологического присоединения составляет 87,1 млн рублей, в Забайкальском крае – 174,7 млн. рублей, в Иркутской области – 199,6 млн. рублей. Разрыв стоимости между самым дешёвым регионом – Карачаево-Черкесией (62,5 млн руб.) и самым дорогим – Москвой (540 млн руб.) составил в 2023 году 8,6 раз.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, рэнкинг основан на ставках платы за подключение (технологическое присоединение), приведённых в соответствии с решениями региональных органов тарифного регулирования, опубликованных в открытом доступе и справочно-правовых системах.

