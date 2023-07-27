Его организуют учёные-палеонтологи страны
Институт палеонтологии академии наук Монголии впервые организует «Фестиваль динозавров». Мероприятие пройдёт с 29 по 30 июля в сомоне Булган аймака Умнеговь. Фестиваль проведут по случаю столетия начала палеонтологических исследований в Монголии и в рамках «Года посещения Монголии».
- В рамках мероприятия институт палеонтологии через культуру и искусство передаст свои знания и информацию, полученные в ходе палеонтологических исследований, заинтересованным лицам, путешественникам и туристам, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Во время «Фестиваля динозавров» будет организован мобильный музей с такими экспонатами, как окаменевшие останки динозавра, борющихся динозавров, найденных в местности Баянзаг, эмбрион, обнаруженный внутри окаменевшего яйца динозавра, и многое другое.
Помимо выставки окаменелостей, посетителей ждут лазерное и цифровое шоу, караван верблюдов, детская археологическая секция, концерт, ночёвка с охотниками на динозавров, специальные экскурсии и много других образовательных мероприятий.
Возрастное ограничение: 6+.
В Монголии впервые проведут «Фестиваль динозавров»
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